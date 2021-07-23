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«Возрождение Марины»: в РФ решили возобновить проект подводного прогулочного автомобиля

Кира Карон
Олег Лавров
08:40 23.07.2021
В Нижнем Новгороде спустя 30 лет возродили проект подводного прогулочного автомобиля «Марина». Разработка автомобиля началась еще в конце 1990-х годов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подводные туристические маршруты могут стать доступнее благодаря российским инженерам. Нижегородцы возродили проект подводного прогулочного автомобиля «Марина» спустя 30 лет после первых испытаний. Четверть века подводная лодка размером с автомобиль пылилась в гараже на окраине Нижнего Новгорода. За это время любительская разработка не потеряла актуальность.

Имя Марина она получила в честь дочери одного из авторов проекта. «Марина обретает вторую жизнь».

Разработка подводного прогулочного автомобиля началась еще в конце 1990-х годов. Аппарат успешно погрузился на эксплуатационную глубину в 50 метров. Проект мог пойти в серийное производство для гражданских нужд, но кризис и ряд технических причин воспрепятствовали этому. Прогулочную подлодку дорабатывают.

«Планируется увеличить электрооборудование в плане навигации, освещения, навесного оборудования и так далее, поэтому планируем установку современных литий-ионных или полимерных аккумуляторов», - рассказал участник проекта Андрей Бухвавлов.

Лодка сконструирована по тем же принципам, что и настоящие субмарины. Погружение и всплытие осуществляется путем наполняя и опустошения балластных цистерны. Так же предусмотрена система аварийного подъема с глубины. В жестком корпусе поддерживается атмосферное давление. Испытание проходили на судостроительном заводе Красное Сормово со стапелей которого сошло почти три сотни боевых подводных лодок.

«Одной из уникальных разработок в подлодке – является верхняя полусфера она выполнена из органического стекла. Для ее производства мы пошли по пути выдува. Из горизонтального листа размером два на два метра и толщиной пять сантиметров получается полусфера», - добавил руководитель проекта Виктор Растеряев.

Схожие аппараты есть только в Нидерландах. На одной из таких лодок Владимир Путин совершил погружение к месту гибели легендарной субмарины Щ-308 «Семга» два года назад. Команда, возрождающая отечественную подлодку, надеется, что этот амбициозный проект не превратится в музейный экспонат, а послужит туристической или промышленной отраслях.  Нижегородцы рассчитывают провести испытания в воде этим летом. Если они пройдут успешно - круизную подлодку представят на интенсиве «Архипелаг 2121».

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