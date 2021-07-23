«Возрождение Марины»: в РФ решили возобновить проект подводного прогулочного автомобиля
Подводные туристические маршруты могут стать доступнее благодаря российским инженерам. Нижегородцы возродили проект подводного прогулочного автомобиля «Марина» спустя 30 лет после первых испытаний. Четверть века подводная лодка размером с автомобиль пылилась в гараже на окраине Нижнего Новгорода. За это время любительская разработка не потеряла актуальность.
Имя Марина она получила в честь дочери одного из авторов проекта. «Марина обретает вторую жизнь».
Разработка подводного прогулочного автомобиля началась еще в конце 1990-х годов. Аппарат успешно погрузился на эксплуатационную глубину в 50 метров. Проект мог пойти в серийное производство для гражданских нужд, но кризис и ряд технических причин воспрепятствовали этому. Прогулочную подлодку дорабатывают.
«Планируется увеличить электрооборудование в плане навигации, освещения, навесного оборудования и так далее, поэтому планируем установку современных литий-ионных или полимерных аккумуляторов», - рассказал участник проекта Андрей Бухвавлов.
Лодка сконструирована по тем же принципам, что и настоящие субмарины. Погружение и всплытие осуществляется путем наполняя и опустошения балластных цистерны. Так же предусмотрена система аварийного подъема с глубины. В жестком корпусе поддерживается атмосферное давление. Испытание проходили на судостроительном заводе Красное Сормово со стапелей которого сошло почти три сотни боевых подводных лодок.
«Одной из уникальных разработок в подлодке – является верхняя полусфера она выполнена из органического стекла. Для ее производства мы пошли по пути выдува. Из горизонтального листа размером два на два метра и толщиной пять сантиметров получается полусфера», - добавил руководитель проекта Виктор Растеряев.
Схожие аппараты есть только в Нидерландах. На одной из таких лодок Владимир Путин совершил погружение к месту гибели легендарной субмарины Щ-308 «Семга» два года назад. Команда, возрождающая отечественную подлодку, надеется, что этот амбициозный проект не превратится в музейный экспонат, а послужит туристической или промышленной отраслях. Нижегородцы рассчитывают провести испытания в воде этим летом. Если они пройдут успешно - круизную подлодку представят на интенсиве «Архипелаг 2121».