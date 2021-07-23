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«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту

Алена Миронова
08:11 23.07.2021
В беседе со «Звездой» родители мальчика рассказали, что в семье часто говорят о международной политике, но сыну больше все нравится Россия
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Семья Маттиаса Брандштеттера - австрийского мальчика, написавшего письмо Владимиру Путину, - не ожидала, что о послании сына узнает весь мир.

В своем обращении десятилетний Маттиас просил российского президента не терять веру в Европу. В беседе со «Звездой» родители мальчика рассказали, что в семье часто говорят о международной политике, но сыну больше всего нравится Россия, и он сам захотел изучать русский язык.

«Маттиас очень интересуется Россией последние полгода. В конце апреля он пришел к нам с женой и сказал, что хочет написать письмо президенту Путину», - рассказал отец мальчика.

Семья никак не связана с Россией. Отец - австриец, а мать - из Словакии, однако все они хорошо относятся к России. Маттиас даже попросил родителей на день рождения купить учебник русского языка.

«Он подошел к нам и сказал, что хочет написать письмо президенту Путину, чтобы он знал, что в Европе много людей, которые любят Россию и хотят, чтобы Европа и Россия работали друг с другом...Мы сказали только нашим родственникам про то, что Маттиас написал письмо президенту Путину, мы не хотели, чтобы об этом знал весь мир. Но Маттиас так обрадовался, когда получил письмо от Посла России в Австрии на прошлой неделе, Маттиас получил несколько книг. А сегодня он получил большой портрет президента Путина. Мы не ожидали, что все узнают о письме Маттиаса благодаря посту посольства в соцсетях», - отметил отец мальчика.

В семье отметили, что не ожидали, что о письме сына узнают все благодаря посту посольства в социальных сетях.

«Я люблю мамочку, я люблю Россию, привет вашему президенту», - подытожил Маттиас.

Ранее стало известно, что десятилетний Маттиас Брандштеттер из Австрии написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил российского лидера не терять веру в Европу. Впоследствии текст опубликовали на странице посольства России в Австрии в Facebook.

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