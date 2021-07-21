Десятилетний мальчик из Австрии написал Путину письмо с просьбой не терять веру в Европу

Мальчик из Австрии написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил российского лидера не терять веру в Европу.

Десятилетний Маттиас Брандштеттер передал свое послание через российского посла. Впоследствии текст опубликовали на странице посольства России в Австрии в Facebook.

«В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», - пишет Маттиас в своем письме.

Дипломаты поблагодарили мальчика за «интересное и весьма примечательное» послание и подчеркнули, что Россия, как и всегда, остается открытой для сотрудничества со всеми, кто в нем заинтересован. Взамен письма мальчик получил фото Путина с личным автографом и несколько книг о России и Москве.