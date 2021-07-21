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Десятилетний мальчик из Австрии написал Путину письмо с просьбой не терять веру в Европу

Егор Левин
17:38 21.07.2021
Взамен письма мальчик получил фото российского лидера с личным автографом и несколько книг о России и Москве.
Десятилетний мальчик из Австрии написал Путину письмо с просьбой не терять веру в Европу
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Мальчик из Австрии написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он попросил российского лидера не терять веру в Европу.

Десятилетний Маттиас Брандштеттер передал свое послание через российского посла. Впоследствии текст опубликовали на странице посольства России в Австрии в Facebook.

«В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», - пишет Маттиас в своем письме.

Дипломаты поблагодарили мальчика за «интересное и весьма примечательное» послание и подчеркнули, что Россия, как и всегда, остается открытой для сотрудничества со всеми, кто в нем заинтересован. Взамен письма мальчик получил фото Путина с личным автографом и несколько книг о России и Москве.

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