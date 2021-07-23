Спортсменка Гомбоева рассказала о своем состоянии после потери сознания на ОИ в Токио

Российская спортсменка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе олимпийской квалификации в стрельбе из лука, рассказала, что ее состояние в порядке, и она готова дальше выступать на соревнованиях.

«Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке», - сказала ТАСС спортсменка.

Ранее Светлана Гомбоева ощутила резкое ухудшение самочувствия во время соревнований. Ей была оперативно оказана первая помощь.