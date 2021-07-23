На ОИ в Токио выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки положительный тест на коронавирус сдали по меньшей мере 19 человек, связанных с проведением Олимпиады в Токио. Об этом сообщается в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Также три спортсмена сдали тест на COVID-19 с положительным результатом, один из которых проживает в Олимпийской деревне.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все спортсмены сборной России, прибывшие в Токио на Олимпиаду, здоровы.