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На ОИ в Токио выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19

Кира Карон
06:22 23.07.2021
Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни.
На ОИ в Токио выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Du Xiaoyi XinHua Globallookpress
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За последние сутки положительный тест на коронавирус сдали по меньшей мере 19 человек, связанных с проведением Олимпиады в Токио. Об этом сообщается в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Также три спортсмена сдали тест на COVID-19 с положительным результатом, один из которых проживает в Олимпийской деревне.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все спортсмены сборной России, прибывшие в Токио на Олимпиаду, здоровы.

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