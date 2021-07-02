Названа болезнь, которая снижает риск заразиться коронавирусом

Люди с аллергией реже заболевают коронавирусом, и на этот счет в ученом сообществе существуют разные гипотезы. Об этом рассказал глава Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», - цитирует эксперта РИА Новости.

Хаитов рассказал о данных последних зарубежных исследований. Согласно им, для людей, страдающих от аллергической бронхиальной астмы, коронавирус не является фактором, который может спровоцировать тяжелое течение болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что прием препаратов от аллергии перед вакцинацией от коронавируса может негативно повлиять на иммунный ответ организма. При этом прерывать курс антигистаминных препаратов ради вакцинации, если пациент принимает их на регулярной основе, в Роспотребнадзоре также не рекомендуют.