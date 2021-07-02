Эксперт объяснил, когда не стоит платить картой в интернет-магазине

Подавляющее большинство интернет-покупок оплачивается с помощью банковских карт – их количество составляет около 85% от общего объема. Важно помнить о ряде правил, чтобы не позволить мошенникам в Сети завладеть данными вашей банковской карты, рассказал директор по развитию сервиса облачных интернет-магазинов Владимир Тарасов.

В первую очередь стоит помнить о том, есть определенные сайты, на которых личные данные нельзя. Любой ресурс, где вы собираетесь вводить данные своей карты, должен быть проверенным – содержать «замочек» с сертификатом в адресной строке.

Также важно максимально контролировать все операции в Интернете, подчеркнул эксперт. Для этого следует настроить оповещения о тратах через СМС или push-уведомления, а также ограничить лимиты на траты в сутки или в месяц, передает слова эксперта агентство Прайм.

Для оплаты товаров и услуг Тарасов порекомендовал использовать банковскую карту напрямую, а не использовать интернет-кошельки – они очень часто становятся целью мошенников.

Ранее эксперты сферы информационной безопасности заявили, что жители Москвы и Московской области, которые для посещения мест общепита готовы оформлять фальшивые QR-коды, рискуют нарваться на мошенников. Было отмечено, что растет количество лжересурсов, обещающих получение справок.