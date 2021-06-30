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Эксперты рассказали об опасности фальшивых QR-кодов

Виктория Ивашечкина
06:55 30.06.2021
В последнее время растет количество «лжересурсов, обещающих получение справок».
Эксперты рассказали об опасности фальшивых QR-кодов
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress
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Эксперты сферы информационной безопасности заявили, что жители Москвы и Московской области, которые для посещения мест общепита готовы оформлять фальшивые QR-коды, рискуют нарваться на мошенников.

Напомним, в Москве и области с 28 июня посещать заведения общественного питания могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что поддельные QR-коды начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Кроме того, было отмечено, что растет количество «лжересурсов, обещающих получение справок».

Ведущий аналитик SearchInform Леонид Чуриков объяснил, что когда человек пытается купить фальшивый сертификат или QR-код, риски при этом такие же, как «в случае любого взаимодействия с представителями теневого рынка», передает РИА Новости.

«Дело в том, что для оформления поддельного кода вам придется передать свои данные неизвестному лицу, что само по себе является риском - неизвестно, как в дальнейшем они будут использованы», - отметил руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Турников.

Эксперты предлагают тем, кто уже стал жертвой мошенников и заплатил за поддельный код, заблокировать карту, с которой производился платеж, и помнить о защите других данных, переданных мошенникам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с продажей поддельных QR-кодов, которые позволяют посещать свободные от COVID-19 зоны.

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