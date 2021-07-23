Определен номер команды РФ в параде атлетов на открытии Олимпиады в Токио
Российская команда выйдет под номером 77 на открытии Олимпиады в Токио.
© Фото: Naoki Morita AFLO Globallookpress
Российские спортсмены примут участие в параде атлетов на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио под номером 77. Мероприятие намечено на пятницу, 23 июля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
Впереди россиян в очереди будут следовать представители Сан-Марино, а после пройдут спортсмены Сьерра-Леоне.
Ранее стало известно, что все члены сборной России здоровы и смогут участвовать в Олимпиаде. Соответствующую информацию огласили в контексте рисков распространения коронавирусной инфекции.