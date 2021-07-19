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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Валентина Пескова
22:53 19.07.2021
Туристам не рекомендовано ездить в африканскую страну в целях безопасности и в связи со сложной ситуацией по COVID-19.  
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
© Фото: pexels.com
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В оперативном штабе РФ по коронавирусу решено продлить приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в африканской стране и предупреждению завоза и распространения инфекции коронавируса на территории России.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Танзания была одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиасообщения после начала пандемии в августе 2020 года. Однако российская сторона позже приостановила его с 15 апреля  2021 года в связи с ухудшившимися показателями по заболеванию коронавирусом в Танзании.

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