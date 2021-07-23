«Стремится к развитию»: заслуженный тренер Гаджиев о главном качестве Карпина

Одним из главных качеств Валерия Карпина, назначенного на должность тренера сборной России по футболу, является его стремление к развитию. Об этом рассказал заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев.

«У Карпина богатый опыт игрока, хороший опыт работы в "Спартаке" и хорошие результаты - с моей точки зрения - работы в "Ростове". Там он был в непростой ситуации - постоянно меняли игроков. Надо добавить его такое качество как стремление к развитию. С моей точки зрения, за время работы тренера в двух клубах он стал сильнее», - считает Гаджиев.

По словам заслуженного тренера, одним из кандидатов на должность тренера был Курбан Бердыев. Однако выбор в пользу Карпина был сделан якобы в результате личной беседы с руководством РФС.

Ранее о назначении Карпина высказался спортивный комментатор Георгий Черданцев. По его словам, тренер «Ростова» является «идеальным кандидатом».