В Москве от COVID-19 привились один миллион пенсионеров

Около одного миллиона граждан пенсионного возраста вакцинировались от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, никаких сложных последствий у людей, которые сделали прививку, не наблюдается. После вакцины люди старшего возраста меньше болеют, а показатели смертности снижаются в разы.

«Поэтому я бы еще раз обратился к москвичам старшего поколения: даже на спаде заболеваемости по столице - прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и все-таки вакцинироваться», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По данным мэра Москвы, в столичных пунктах вакцинации ежедневно прививается до 90 тысяч человек.