В стране и мире «Без ухудшений»: директор МакSим рассказала о состоянии певицы Алена Миронова Как отметила Маргарита Соколова, состояние певицы стабильно тяжелое. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Состояние певицы Марины Абросимовой в настоящий момент стабильно тяжелое, однако без ухудшений. Об этом рассказала директор артистки Маргарита Соколова. «Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся,надеемся и ждем!», - отметила Соколова. О госпитализации певицы стало известно 15 июня. У МакSим диагностировали пневмонию, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Через несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика