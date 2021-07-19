«Без ухудшений»: директор МакSим рассказала о состоянии певицы
Как отметила Маргарита Соколова, состояние певицы стабильно тяжелое.
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Состояние певицы Марины Абросимовой в настоящий момент стабильно тяжелое, однако без ухудшений. Об этом рассказала директор артистки Маргарита Соколова.
«Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся,надеемся и ждем!», - отметила Соколова.
О госпитализации певицы стало известно 15 июня. У МакSим диагностировали пневмонию, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Через несколько дней певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.