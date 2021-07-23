«Идеальный кандидат»: Черданцев о назначении Карпина на должность тренера сборной

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу. По его словам, тренер «Ростова» является идеальным кандидатом, так как проявил себя как спортсмен, который не боится противостоять чемпионам.

«Фамилия Карпина была у меня первой в списке. На мой взгляд это идеальная кандидатура, хорошо, что это специалист российский, что это человек, который играл на футбольных полях везде на высоком уровне, выступал в чемпионатах. Знаменит эпизод, когда мы играли с чемпионами мира - французами. Карпин пошел в стычку с Зиданом и прочими звездами Франции. Этим Валерий Георгиевич характеризуется лучше всего», - заявил Черданцев.

Ранее Карпин прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России по футболу. По его словам, новая должность станет интересным этапом в его карьере.