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«Суд проявил свою политизированность»: эксперт об отказе ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине

Алексей Курильченко
19:48 23.07.2021
Юрист Аслан Абашидзе считает, что обращаясь в ЕСПЧ, Россия хочет проверить независимость решений этого суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Emeric Fohlen ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Отказав России в удовлетворении прошения о применении обеспечительных мер по отношению к Украине, Европейский суд по правам человека проявил свою предвзятость и политизированность. Об этом рассказал вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Аслан Абашидзе. При этом он отметил, что обратившись в ЕСПЧ, российская сторона проверяет, насколько этот суд независим при принятии решений.

«Уже сейчас суд проявляет свой политический характер. Мы об этом подозревали, когда ЕСПЧ принимал решения по другим делам по отношению к России. Сейчас мы не только отстаиваем свои права, но и проверяем ЕСПЧ - насколько этот суд является беспристрастным», - заявил эксперт.

При этом если Россия покинет Европейскую конвенцию по правам человека, то остается еще аналогичная конвенция ООН, которая позволит нашей стране участвовать в заседаниях Организации, отметил Абашидзе.

«Если суд принял такое решение, то я думаю, что они должны решить так вопрос по всем пунктам. Россия обратилась по группе нарушений и суд должен ответить по всем этим пунктам», - отметил эксперт.

Ранее ЕСПЧ опубликовал документ, согласно которому суд отказался удовлетворять требование российской стороны о применении обеспечительных мер по отношению к Украине в рамках жалобы на нарушение Киевом конвенции о защите прав человека.

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