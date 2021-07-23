ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине

Европейский суд по правам человека отказался удовлетворять требование российской стороны о применении обеспечительных мер по отношению к Украине в рамках жалобы на нарушение Киевом конвенции о защите прав человека. Об этом говорится в сообщении суда.

Согласно документу, суд не счел возможным применить по отношению к Украине статью 39. Россия просила ЕСПЧ отменить ограничения на использование русского языка в украинских школах, СМИ и интернете, а также «прекратить водную блокаду Крыма». Суд посчитал, что сложившаяся ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба».

На этой неделе Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Это считается первой в истории России межгосударственной жалобой, поданной российскими властями в ЕСПЧ.