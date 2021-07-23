Три человека заразились птичьим гриппом H5N6 в Китае

На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6 после контактов с домашними птицами. Один из случаев был выявлен в городе Сюаньхан в провинции Сычуань. Там заболела 51-летняя женщина.

Как сообщает департамент здравоохранения Гонконга, симптомы у китаянки появились 25 июня, 3 июля ее госпитализировали, а 4 июля пациентка умерла.

Второй заболевший - 57-летний мужчина из города Кацзян той же провинции Сычуань. В настоящее время пациент находится в критическом состоянии. Третий заболевший - 66-летний мужчина из Чунцина. Его состояние также вызывает опасения.

О случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в провинции Сычуань китайские СМИ сообщили в середине июля. Прибывшие на место специалисты заявили, что вирус передался от птицы к человеку. Ранее были зафиксированы заражения в других провинциях. Случаев передачи гриппа от человека человеку пока зафиксировано не было.