В Китае зафиксирована вспышка нового птичьего гриппа

В китайской провинции Шэньси была зафиксирована вспышка штамма птичьего гриппа H5N8, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая.

По данным СМИ, вспышки высокопатогенного гриппа случаются в Китае не первый раз - имеется информация о вспышке в мае. Однако не имеется информации, какой именно штамм заболевания тога распространился среди птиц.

Ранее в Китае зафиксировали случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летний житель провинции Цзянсу, у которого 23 апреля поднялась температура и начали проявляться другие симптомы.