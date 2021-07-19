ВОЗ заявила о распространении «лямбда»-варианта COVID-19
В более чем 30 государствах были зафиксированы случаи заболевания «лямбда»-вариантом коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Данный вариант коронавируса в первый раз был обнаружен в декабре прошлого года в Перу. В настоящее время он наиболее распространился на территории Южной и Северной Америки.
Сейчас Всемирная организация здравоохранения внимательно мониторит распространения нового штамма инфекции и собирает все имеющиеся данные у стран-членов организации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее ученые, занимающиеся исследованием нового «лямбда»-штамма COVID-19, высказали предположением, что данная версия патогена имеет несколько мутаций в спайковом белке. Одним из характерных для него симптомов назвали непрерывный кашель.