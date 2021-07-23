В стране и мире «Ограничений для полетов нет»: Тишковец о погоде во время проведения выступлений на МАКС Алексей Курильченко По словам эксперта, погода в выходные позволит провести показательные выступления на авиасалоне МАКС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В выходные погода позволит провести показательные полеты на авиасалоне МАКС, но зрителям стоит одеться потеплее. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В субботу с утра небо будет хмуриться, но любителям МАКС не стоит огорчаться - к летной программе ситуация будет постепенно улучшаться, к полудню скажется влияние антициклона, погода возьмет курс на улучшение. На мой взгляд, ограничений для показательных полетов не будет. Но будет довольно прохладно - верхнюю одежду с собой лучше взять», - сказал эксперт. Ранее Ростех опубликовал кадры с огромной очередью на авиасалоне. Посетители выстроились для того, чтобы увидеть макет новейшего российского истребителя Checkmate. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика