«Ограничений для полетов нет»: Тишковец о погоде во время проведения выступлений на МАКС
По словам эксперта, погода в выходные позволит провести показательные выступления на авиасалоне МАКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В выходные погода позволит провести показательные полеты на авиасалоне МАКС, но зрителям стоит одеться потеплее. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В субботу с утра небо будет хмуриться, но любителям МАКС не стоит огорчаться - к летной программе ситуация будет постепенно улучшаться, к полудню скажется влияние антициклона, погода возьмет курс на улучшение. На мой взгляд, ограничений для показательных полетов не будет. Но будет довольно прохладно - верхнюю одежду с собой лучше взять», - сказал эксперт.
Ранее Ростех опубликовал кадры с огромной очередью на авиасалоне. Посетители выстроились для того, чтобы увидеть макет новейшего российского истребителя Checkmate.