В стране и мире В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины Егор Левин Документ зарегистрирован под номером 36958/21. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую в истории межгосударственную жалобу России против Украины. В официальном сообщении говорится, что документ зарегистрирован под номером 36958/21. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба относится к событиям, последовавшим «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года» - а именно, как поясняется в документе, «ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика