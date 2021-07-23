Сражение с пожарами: экипажи ЗВО обрушили 260 тонн воды на пылающие леса в Карелии

Летчики армейской авиации Западного округа обрушили на пылающие леса в Карелии 260 тонн воды. Всего экипажи выполнили уже 126 заходов.

Вертолетчики локализуют очаги активного горения. Это значительно облегчает работу на земле, где также бороться с огнем помогают военные. Команды оснащены инструментами и ранцевыми огнетушителями.

Всего в тушении пожаров в Карелии задействованы больше 100 военнослужащих и десять единиц армейской техники.

Ранее 19 июля сообщалось, что площадь лесных пожаров в Карелии достигла пяти тысяч гектаров. Сложная обстановка наблюдалась в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.