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В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Алексей Курильченко
16:54 23.07.2021
Власти Сочи приняли решение закрыть городские пляжи из-за плохой погоды.
© Видео: Instagram, yanakiktenko © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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Администрация Сочи объявила в городе штормовое предупреждение, принято решение закрыть для купания пляжи. Местные жители сообщили о затоплении дорог в Лазаревском курорте.

«В связи с действием штормового предупреждения все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На благоустроенных пляжах дежурят матросы-спасатели. Городом приняты меры для недопущения доступа туристов на пляжи во время обильных осадков», - сообщает заместитель главы города Инна Петухова.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.

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