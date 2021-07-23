В стране и мире В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей Алексей Курильченко Власти Сочи приняли решение закрыть городские пляжи из-за плохой погоды. © Видео: Instagram, yanakiktenko © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости Читайте нас на: Администрация Сочи объявила в городе штормовое предупреждение, принято решение закрыть для купания пляжи. Местные жители сообщили о затоплении дорог в Лазаревском курорте. «В связи с действием штормового предупреждения все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания. На благоустроенных пляжах дежурят матросы-спасатели. Городом приняты меры для недопущения доступа туристов на пляжи во время обильных осадков», - сообщает заместитель главы города Инна Петухова. Ранее на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика