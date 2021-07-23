Михаил Боярский выписан из больницы после COVID-19

Актер Михаил Боярский выписался из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его сын Сергей. Он также предположил, что артист мог заразиться COVID-19 в театре. На данный момент Михаил находится дома.

«Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре непривитый пришел с плохим самочувствием на спектакль и наградил. Слава богу, папа был привит», - рассказал Сергей в Instagram.

Ранее Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19. Также он призвал всех вакцинироваться от коронавируса.