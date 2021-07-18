Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Актер заверил, что с ним все хорошо, болезнь протекает у него в легкой форме.
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
Знаменитый актер, народный артист РФСР Михаил Борский впервые рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19.
«Спасибо что переживаете, все хорошо!», – написал артист в своем Instagram.
Боярский также призвал всех вакцинироваться от коронавируса.
«Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким», – подчеркнул актер.
Ранее супруга артиста Лариса Луппиан рассказала, что состояние Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров.