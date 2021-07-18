Боярский впервые рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Ранее супруга артиста Лариса Луппиан рассказала, что с остояние Боярского на данный момент остается стабильным – у артиста нет температуры, но пока он нездоров.

«Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей заболеваете проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким», – подчеркнул актер.

Актер заверил, что с ним все хорошо, болезнь протекает у него в легкой форме.

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