В Забайкалье машина протаранила бетонный забор: видео

В городе Нерчинск Забайкальского края автомобиль на большой скорости протаранил бетонный забор. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости врезается в ограждение, пролетает сквозь него, затем врезается в подъемный кран и переворачивается. Как сообщили СМИ в краевом ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель машины в момент аварии был трезв.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с моментом столкновения пожарной машины со стеной в Хабаровской области. Ужасную аварию запечатлела камера видеонаблюдения.