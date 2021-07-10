Опубликовано видео разрушительного столкновения пожарной машины со стеной под Хабаровском

В соцсетях опубликовали видео с моментом столкновения пожарной машины со стеной в Хабаровской области. Момент ужасной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что многотонный грузовик на огромной скорости влетает в ворота и сносит кирпичную стену. После этого машина разваливается напополам и переворачивается.

Согласно информации Следственного комитета, в результате происшествия погибли командир отделения и водитель, еще два спасателя получили травмы. Возбуждено уголовное дело.