Опубликовано видео разрушительного столкновения пожарной машины со стеной под Хабаровском
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения многотонной пожарной машины с кирпичной стеной.
© Видео: Вконтакте, Регион-27 | Хабаровск © Фото: Вконтакте, Регион-27 | Хабаровск
В соцсетях опубликовали видео с моментом столкновения пожарной машины со стеной в Хабаровской области. Момент ужасной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, что многотонный грузовик на огромной скорости влетает в ворота и сносит кирпичную стену. После этого машина разваливается напополам и переворачивается.
Согласно информации Следственного комитета, в результате происшествия погибли командир отделения и водитель, еще два спасателя получили травмы. Возбуждено уголовное дело.