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Опубликовано видео разрушительного столкновения пожарной машины со стеной под Хабаровском

Алексей Курильченко
16:52 10.07.2021
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения многотонной пожарной машины с кирпичной стеной.
© Видео: Вконтакте, Регион-27 | Хабаровск © Фото: Вконтакте, Регион-27 | Хабаровск
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В соцсетях опубликовали видео с моментом столкновения пожарной машины со стеной в Хабаровской области. Момент ужасной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что многотонный грузовик на огромной скорости влетает в ворота и сносит кирпичную стену. После этого машина разваливается напополам и переворачивается.

Согласно информации Следственного комитета, в результате происшествия погибли командир отделения и водитель, еще два спасателя получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

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