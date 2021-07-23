На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.
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В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Движение поездов остановлено. Об этом сообщили в МЧС.
Как отмечается, обрушение произошло на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, неподалеку от села Нижняя Куэнга.
Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.
К месту происшествия отправили оперативную группу Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, а также аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД.