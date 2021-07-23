В стране и мире На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост Алена Миронова Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. © Фото: agurulev, Telegram Читайте нас на: В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Движение поездов остановлено. Об этом сообщили в МЧС. Как отмечается, обрушение произошло на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, неподалеку от села Нижняя Куэнга. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. К месту происшествия отправили оперативную группу Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, а также аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика