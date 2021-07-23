«Чтобы весь мир увидел»: эксперт объяснил подачу Россией жалобы на Украину в ЕСПЧ

Заведующий кафедры международного права РУДН, заслуженный юрист РФ, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе прокомментировал для «Звезды» известие о подаче первой межгосударственной жалобы со стороны властей РФ в ЕСПЧ.

Специалист объяснил, что Европейский суд по правам человека представляет собой региональный суд Европы для 47 государств, которые являются членами Совета Европы и участниками Европейской конвенции по правам человека. В силу этого, а также того, что ЕСПЧ это суд, а не полусудебный орган, обладающий меньшими полномочиями, он был выбран для воздействия на власти Украины.

Абашидзе подчеркнул, что решения Европейского суда являются обязательными для государств как в случаях заключений по жалобам граждан, которые подаются в случаях исчерпания средств внутренней защиты, так и в случаях межгосударственных жалоб. Профессор добавил, что такого рода жалобы являются редкими и к настоящему моменту насчитывается менее 20 случаев их подачи.

Эксперт рассказал, что перед началом непосредственного разбирательства, ЕСПЧ будет определять, какие положения жалобы будут подлежать рассмотрению. На данном этапе и Россия, и Украина смогут предоставлять сведения для защиты своей позиции. Процесс подачи данной жалобы в в целом, по мнению специалиста, является очень важным не столько из-за его результата, хотя он, разумеется, тоже имеет значение. Значимость состоит также в информационной функции процесса.

«Чтобы весь мир в систематизированном, комплексном виде увидел, какие именно нарушения происходят на Украине, на что закрываются глаза. И это очень важно», - указал Абашидзе.

Эксперт отметил, что обращение в ЕСПЧ дает России блестящую возможность высказаться. Сейчас, после того, как иные органы длительное время не воспринимали предоставляемые Россией доводы и доказательства, в Европейском суде по правам человека страна обретет новые возможности высказаться.

Абашидзе добавил, что руководство России, как он полагает, пыталось действовать другими способами, включая обращения на высшем уровне. Тем не менее, данные попытки не принесли необходимых результатов.

«Я думаю, что Россия исчерпала все другие возможности воздействия на украинские власти», - заключил юрист.

Ранее сообщалось, что Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвинила Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба коснулась событий, последовавших «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года» - а именно, как поясняется в документе, «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми».