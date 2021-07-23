Прокуратура обжаловала приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в Москве

Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу за громкое ДТП в центре Москвы как «чрезмерно мягкий». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

«Ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе», - отмечается в сообщении.

Наказание блогера заключается в том, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также переезжать. Более того, его на три года лишили водительских прав.

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший Audi RS6, вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней.