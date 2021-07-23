Опубликованы кадры назначения Дудю психолого-лингвистической экспертизы

Опубликованы кадры из Зюзинского суда Москвы, где рассматривается дело блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. На них судья зачитывает решение о необходимости проведения в отношении него психолого-лингвистической экспертизы.

Сам интервьюер и его адвокат присутствовали в зале суда. Дудь выглядел спокойно и внимательно слушал речь судьи.

Как только проведут экспертизу, станет известна дата следующего судебного заседания. В случае обвинительного решения Дудю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей по статье «Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета».