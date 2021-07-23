Блогеру Юрию Дудю проведут экспертизу по делу о пропаганде наркотиков. Ее назначил в отношении него Зюзинский суд Москвы.

Сообщается, что речь идет о собственной психолого-лингвистической экспертизе по делу о пропаганде наркотиков в интервью. Как только она будет проведена, станет известна дата следующего судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае обвинительного решения, Дудю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Ранее, в июне, дело Дудя было возвращено полиции на доработку. Ему вменяется статья «Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета». Изначально же дело было возбуждено еще в апреле.