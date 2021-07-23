Пострадавшие туристы в Кабардино-Балкарии эвакуированы вертолетом
Туристы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, были эвакуированы спасателями на вертолете.
© Видео: ГУ МЧС России по КБР © Фото: ГУ МЧС России по КБР
Спасатели с помощью вертолета эвакуировали трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.
«По состоянию на 11.15 поисково-спасательные работы завершены. Троих пострадавших, попавших под камнепад, эвакуировали с привлечением коммерческого вертолета на площадке РКБ городе Нальчик. Две девушки и мужчина с травмами различной тяжести были переданы медикам и доставлены в лечебное учреждение», - сказал Беров.