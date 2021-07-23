Пострадавшие туристы в Кабардино-Балкарии эвакуированы вертолетом

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Ранее в горах Кабардино-Балкарии под каменную лавину попали восемь туристов из Москвы, которые оказались в ловушке на участке горной дороги в популярном у путешественников Черекском ущелье.

На помощь пострадавшим вышла экспедиция спасателей регионального ведомства МЧС РФ. Группа Эльбрусского ВПСО состоит из 17 человек, а также спасательный отряд «Лидер» в составе трех человек и одной единицы техники.