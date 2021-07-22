Спасатели МЧС РФ вышли на поиски туристов из Москвы, попавших под камнепад в КБР

В горах Кабардино-Балкарии под каменную лавину попали восемь туристов из Москвы, которые оказались в ловушке на участке горной дороги в популярном у путешественником Черекском ущелье.

«В верховьях Черекского ущелья под камнепад попала туристическая группа из города Москва в составе восьми человек. Три человека получили травмы разной степени тяжести. Детей среди участников группы не имеется», - рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

На помощь пострадавшим вышла экспедиция спасателей регионального ведомства МЧС РФ. Группа Эльбрусского ВПСО состоит из 17 человек, вместе с ними идут также три специалиста из спасательного отряда «Лидер».

Время пешего подхода к альпинистским ночевкам ориентировочно может занять около суток. Для эвакуации пострадавших 23 июля с наступлением светлого времени суток специалисты намерены привлечь вертолет Ми-8.