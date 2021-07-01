Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд

Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в Зюзинский районный суд Москвы.

«В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», - сказала собеседница агентства ТАСС.

При этом дата рассмотрения еще не назначена. В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку. Знаменитости вменяется статья «Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета». Звезде Интернета грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в апреле в МВД России возбудили дело против Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после проверки интервью с блогером Ивангаем.