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Футбольный смерч: вихрь раскидал игроков перед началом местного футбольного матча

Кира Карон
11:49 23.07.2021
Перед началом футбольного матча в Боливии смерч поднял в воздух несколько человек.
© Видео: @pluvaltamira, Twitter © Фото: @pluvaltamira, Twitter
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В муниципалитете Ахокалла в Боливии перед началом местного футбольного матча смерч раскидал игроков в разные стороны. Видео происшествия появилось в Сети.

На кадрах видно, как облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. В это время игроки приветствовали друг друга в центре поля. После того как вихрь приблизился к футболистам, несколько игроков и арбитр взлетели на воздух с потоками ветра.

Ранее в Руанде на озере Рюондо образовался смерч. Воздушный вихрь появился из воды и быстро вырос до 60 метров. Погодное явление запечатлели на видео местные жители.

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