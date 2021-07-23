Футбольный смерч: вихрь раскидал игроков перед началом местного футбольного матча

В муниципалитете Ахокалла в Боливии перед началом местного футбольного матча смерч раскидал игроков в разные стороны. Видео происшествия появилось в Сети.

На кадрах видно, как облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. В это время игроки приветствовали друг друга в центре поля. После того как вихрь приблизился к футболистам, несколько игроков и арбитр взлетели на воздух с потоками ветра.

Ранее в Руанде на озере Рюондо образовался смерч. Воздушный вихрь появился из воды и быстро вырос до 60 метров. Погодное явление запечатлели на видео местные жители.