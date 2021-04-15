Крупный смерч в Руанде попал на видео

В Руанде на озере Рюондо образовался смерч. Воздушный вихрь появился из воды и быстро вырос до 60 метров. Погодное явление запечатлели на видео местные жители.

«Я видел, как небольшой вихрь быстро вырос до огромных размеров и дошел до небес. Я не хотел поднимать панику, но на всякий случай предупредил родных о смерче», - рассказал очевидец изданию Daily Mail.

Через несколько минут после появления смерч начал терять свою силу и исчез. По данным метеорологического агентства Руанды, вихрь образовался из-за температурной разницы между холодным воздухом и теплой водой озера. О пострадавших от погодного явления не сообщалось.