Крупный смерч в Руанде попал на видео
Жители Руанды сняли на видео смерч, образовавшийся над водами озера Рюондо.
© Видео: youtube, Patrick Mboni © Фото: youtube, Patrick Mboni
В Руанде на озере Рюондо образовался смерч. Воздушный вихрь появился из воды и быстро вырос до 60 метров. Погодное явление запечатлели на видео местные жители.
«Я видел, как небольшой вихрь быстро вырос до огромных размеров и дошел до небес. Я не хотел поднимать панику, но на всякий случай предупредил родных о смерче», - рассказал очевидец изданию Daily Mail.
Через несколько минут после появления смерч начал терять свою силу и исчез. По данным метеорологического агентства Руанды, вихрь образовался из-за температурной разницы между холодным воздухом и теплой водой озера. О пострадавших от погодного явления не сообщалось.