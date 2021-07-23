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«Надежный товарищ»: экс-командующий ЧФ вспомнил, каким был контр-адмирал Богдашин

Андрей Аркадьев
11:41 23.07.2021
В 1988 году он командовал сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал сегодняшнее известие о смерти контр-адмирала Владимира Богдашина.

«Когда я возглавлял Черноморский флот, он у меня был командиром бригады ремонтирующихся и строящихся кораблей в Николаеве. В его подчинении был в том числе и крейсер "Москва". Он его содержал в надлежащем виде, и нам удалось вместе с помощью Юрия Лужкова забрать его в Севастополь. Так что он туда вложил очень много своих сил, средств», - сказал Комоедов.

Он напомнил, что в 1988 году Богдашин возглавлял экипаж сторожевого корабля «Беззаветный» и пошел на столкновение с американским крейсером «Йорктаун» в Черном море, вытеснив этот корабль из территориальных вод СССР.

«Вначале он переживал, что из-за этого произойдет, но, слава богу, его даже наградили и оставили в должности. Он был оперативным дежурным в Военно-морском флоте. Надежный, я бы сказал, был товарищ, очень перспективный», - добавил он.

Богдашин умер накануне, 22 июля от последствий коронавирусной инфекции. В 1988-м проявил себя в инциденте с «Йорктауном». В 1989 году Богдашина наградили орденом Красной Звезды. В 1991 году Богдашин уже командует противолодочным крейсером «Москва», а с 1996-го - переименованным под то же название большим ракетным крейсером, флагманом Черноморского флота.

С 1999 года он занимал должность заместителя главы Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению. Вышел в отставку в 2007 году.

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