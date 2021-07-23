Умер прогнавший американский крейсер из советских вод контр-адмирал Владимир Богдашин
Вчера, 22 июля 2021 года, от последствий коронавирусной инфекции скончался контр-адмирал Владимир Богдашин - человек, который вытеснил американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон» из советских территориальных вод в феврале 1988 года.
Ситуация очень напоминала инцидент с британским эсминцем «Дефендер», который произошел ровно месяц назад. И, как в наши дни, все происходило недалеко от побережья Крыма, в зоне ответственности Черноморского флота.
Тогда, в 1988-м, американцы чувствовали ослабление Советского Союза, и стремились действовать на нервы, наращивая количество провокаций. Для них использовались всевозможные «серые зоны» в морском праве: разночтения в толковании подписанных договоров, особенности отсчета границ на море и так далее.