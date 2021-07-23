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Умер прогнавший американский крейсер из советских вод контр-адмирал Владимир Богдашин

Тимур Шерзад
10:23 23.07.2021
Ситуация в 1988 году очень напоминала инцидент с британским эсминцем «Дефендер», который произошел ровно месяц назад. И, как в наши дни, все происходило недалеко от побережья Крыма, в зоне ответственности Черноморского флота.
Умер прогнавший американский крейсер из советских вод контр-адмирал Владимир Богдашин
© Фото: Алексей Давыдов, Институт культуры МЧС России
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Вчера, 22 июля 2021 года, от последствий коронавирусной инфекции скончался контр-адмирал Владимир Богдашин - человек, который вытеснил американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон» из советских территориальных вод в феврале 1988 года. 

Ситуация очень напоминала инцидент с британским эсминцем «Дефендер», который произошел ровно месяц назад. И, как в наши дни, все происходило недалеко от побережья Крыма, в зоне ответственности Черноморского флота.

Тогда, в 1988-м, американцы чувствовали ослабление Советского Союза, и стремились действовать на нервы, наращивая количество провокаций. Для них использовались всевозможные «серые зоны» в морском праве: разночтения в толковании подписанных договоров, особенности отсчета границ на море и так далее.

Навал «Беззаветного» на «Йорктаун» - отчетливо видна разница в размерах<figcaption class=
© U.S Navy
Навал «Беззаветного» на «Йорктаун» - отчетливо видна разница в размерах

Доказывать в такой ситуации друг другу свою правоту можно было до хрипоты - и без определенного результата. Важно, на самом деле, было лишь одно - удастся ли «продавить» советскую сторону или нет. 

Тогда Владимир Богдашин, капитан 2-го ранга, командовавший сторожевиком «Беззаветный», не испугался совершить навал на превосходящий его корабль по водоизмещению в три раза «Йорктаун». Пришлось проявить последовательность и совершить навал два раза. Тогда американцы поняли, что советские моряки настроены решительно, и удалились восвояси. 

«Человек-то он был так, надежный, я бы сказал, товарищ», - охарактеризовал «Звезде» усопшего Владимир Комоедов, командующий Черноморским флотом в 1998—2002 годах.

Владимир Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1969 году он поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1974-м окончил его и проходил службу на кораблях Черноморского флота. В 1983-м Владимир Иванович получил под командование сторожевой корабль «Беззаветный».

В 1988-м проявил себя инциденте с «Йорктауном». В 1991 году Богдашин уже командует противолодочным крейсером «Москва», а с 1996-го - переименованным под то же название большим ракетным крейсером, флагманом Черноморского флота. 

С 1999 года Владимир Богдашин становится заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению, а с 2007 года увольняется в запас, продолжая работу на гражданских должностях. 

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