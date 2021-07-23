Мурашко заявил, что для ревакцинации от COVID-19 подходят все российские вакцины

Для повторной вакцинации подходят все российские вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«‎Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации», - подчеркнул глава ведомства.

Министр отметил, что вакцина «Спутник Лайт» хорошо подходит для повторной вакцинации и может быть рекомендована.

«‎И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», - заявил Мурашко.

Ранее в Минздраве раскрыли подробности о росте антител после прививки «Спутником Лайт». Так, после прививки «Спутником Лайт» выраженный рост антител отмечается уже на десятый день у тех людей, кто ранее переболел коронавирусом.