В Минздраве раскрыли подробности о росте антител после прививки «Спутником Лайт»

После прививки «Спутником Лайт» выраженный рост антител отмечается уже на десятый день у тех людей, кто ранее переболел коронавирусом. Об этом говорится в рекомендациях министерства здравоохранения.

«Что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания», - приводят слова из документа РИА Новости.

Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот 26 июня. Москва получила уже более 500 тысяч доз препарата. Всего столица закупит не менее 750 тысяч доз.