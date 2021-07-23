Лавров заявил, что Россия не даст вовлечь себя в гонку вооружений

Россия не даст вовлечь себя в новую затратную гонку вооружений, у страны уже есть все необходимое, чтобы себя защитить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что Россия не будет скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации.

«Мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику», - обратил внимание Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин указал на риски новой гонки вооружений в мире на фоне деградации системы европейской безопасности. Об этом глава государства написал в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое».