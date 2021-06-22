Путин указал на риски новой гонки вооружений из-за деградации системы европейской безопасности

Президент РФ Владимир Путин указал на риски новой гонки вооружений в мире на фоне деградации системы европейской безопасности. Об этом глава государства написал в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений», - констатировал Путин.

Президент также отметил, что для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев.

Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она вышла сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на немецком языке в газете Die Zeit. Также текст материала опубликован на сайте Кремля.

Год назад Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», которая была опубликована в издании The National Interest. В этом материале глава государства рассказал о причинах войны, указал на решающую роль СССР в победе над фашизмом и обратил внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой.