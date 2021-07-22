«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что все вакцины, которые зарегистрированы в России, эффективны против известных мутаций COVID-19.

«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины - и тесты эти проводятся постоянно - защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», - рассказал Семенов ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству здравоохранения произвести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 для актуализации данных об остатках. Таким образом удастся сделать прогноз потребности и создать резерв.