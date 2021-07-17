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Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против COVID-19

Анна Назайкина
13:58 17.07.2021
Напомним, что в настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли и Министерству здравоохранения произвести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 для актуализации данных об остатках. Таким образом удастся сделать прогноз потребности и создать резерв. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В кабмине заявили, что из-за повышенного спроса ранее были задержки в доставке препаратов для вакцинации в регионы. Также была подчеркнута важность тестирования граждан РФ на наличие коронавирусной инфекции.

«Ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины», — говорится в сообщении.

Чтобы решить данную проблему, необходимо внести изменения в постановление кабмина о временных правилах учета информации для предотвращения распространения COVID-19. Ведомства должны будут рассмотреть возможность издать такой проект постановления до 20 июля.

Напомним, что в настоящее время в стране зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 21 437 россиянам, скончались - 787. Как отмечается, у 10,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

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