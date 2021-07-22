Из-за наводнения в Китае число жертв выросло до 33

Число погибших из-за сильного наводнения в китайской провинции Хэнань, выросло до 33 человек. Без вести пропавшими числятся восемь человек. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Восемь числятся пропавшими без вести, говорится в распространенном сообщении местного департамента чрезвычайных ситуаций. С 16 июля более трех миллионов человек в провинции Хэнань пострадали от сильнейших дождей.

Ранее сообщалось о 25 погибших и семи пропавших без вести. Из-за большого количества осадков разрушилась плотина. Вода хлынула на городские улицы, смывая все на своем пути, в том числе прохожих и даже автомобили. Местами вода полностью покрывала транспортные средства.