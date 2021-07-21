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Российский пловец Илья Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Егор Левин
16:45 21.07.2021
Болезнь спортсмена протекает бессимптомно, у остальных членов команды со здоровьем все в порядке.
Российский пловец Илья Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за заражения коронавирусом. Спортсмен сдал во Владивостоке положительный тест.

Бородин должен был стартовать на Олимпиаде на дистанциях в 200 и 400 метров комплексом. По словам первого вице-президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктора Авдиенко, очевидно пловец не полетит вместе с остальными членами команды.

«Илья - один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами все в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в оргкомитете ОИ-2020 в Токио допустили отмену Игр из-за коронавируса. Генеральный директор оргкомитета Тоширо Муто заявил, что не может предсказать число случаев заражения COVID-19, поэтому будут проведены пятисторонние переговоры.

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