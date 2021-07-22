Морпехи «взяли штурмом» набережную Каспийска в рамках подготовки ко Дню ВМФ: видео
В Дагестане морские пехотинцы и боевая техника высадились прямо на набережную Каспийска - военнослужащие готовятся ко Дню ВМФ и отрабатывают самую зрелищную часть программы грядущего праздника.
Военнослужащие подошли к берегу на скоростных десантных катерах и с ходу атаковали условно вражеские позиции.
Главной задачей было подавить огневые точки «противника». За первой волной последовал удар и основных сил - бронетранспортеры БТР-82А, еще будучи на плаву, открыли огонь по побережью из пушек и пулеметов.
Всего в тренировке задействовали более 100 бойцов и 25 единиц боевой техники.
Полностью оценить тактический розыгрыш и мастерство каспийских морпехов зрители смогут уже совсем скоро - в воскресенье 25 июля. Все торжества пройдут в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами.