На Олимпиаде в Токио выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

Минимум 12 человек за последние сутки оказались заражены коронавирусной инфекцией среди лиц, участвующих в проведении Олимпийских игр в Токио. Соответствующую информацию сообщил оргкомитет спортивного мероприятия.

Среди зараженных двое являются спортсменами из зарубежных государств. Пять человек оказались японскими, и еще четверо - иностранными подрядчиками. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский пловец Илья Бородин будет вынужден пропустить Олимпиаду в этом году из-за COVID-19. Положительный тест на вирус спортсмен сдал во Владивостоке. Остальные члены команды, как известно на сегодня, здоровы.