Законодатели Южной Каролины одобрили проект о возвращении расстрела в качестве смертной казни
Сенат Южной Каролины вслед за палатой представителей одобрил законопроект о возвращении расстрела как способа казни из-за нехватки смертельных инъекций.
Губернатор американского штата Генри Макмастер для вступления в силу закона должен подписать его. Как известно, он уже дал свое предварительное согласие, передает The Guardian.
Подчеркивается, что главным методом казни заключенных по-прежнему остается смертельная инъекция. В случае подписания закона губернатором, Южная Каролина станет четвертым американским штатом, где будет официально разрешен расстрел.
Последний раз в Южной Каролине смертную казнь привели в исполнение десять лет назад.
Ранее сообщалось, что власти США привели в исполнение смертный приговор женщине впервые за 70 лет. Об этом сообщает New York Times. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.