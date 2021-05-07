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Законодатели Южной Каролины одобрили проект о возвращении расстрела в качестве смертной казни

Виктория Ивашечкина
05:05 07.05.2021
Губернатор штата дал свое предварительное согласие на вступление закона в силу.
Законодатели Южной Каролины одобрили проект о возвращении расстрела в качестве смертной казни
© Фото: SCDC globallookpress
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Сенат Южной Каролины вслед за палатой представителей одобрил законопроект о возвращении расстрела как способа казни из-за нехватки смертельных инъекций.

Губернатор американского штата Генри Макмастер для вступления в силу закона должен подписать его. Как известно, он уже дал свое предварительное согласие, передает The Guardian

Подчеркивается, что главным методом казни заключенных по-прежнему остается смертельная инъекция. В случае подписания закона губернатором, Южная Каролина станет четвертым американским штатом, где будет официально разрешен расстрел.

Последний раз в Южной Каролине смертную казнь привели в исполнение десять лет назад.

Ранее сообщалось, что власти США привели в исполнение смертный приговор женщине впервые за 70 лет. Об этом сообщает New York Times. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

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